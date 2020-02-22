شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بـ«المنتزة ثان» يوليو 2020 (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ياسر الجندى رئيس حى المنتزة ثان في الاسكندرية انتهاء التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها يوليو المقبل 2020 وذلك بعد مد فترة التصالح 6 أشهر تنفيذا لقرار اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية رقم 46 لسنة 2019 والمعتمد في 14 يناير 2020 .

وأوضح «الجندى» أن القرار جاء بهدف الحفاظ على الممتلكات والثروة العقارية للدولة مشددا على عدم تعامل المواطنين على أي عقارات مخالفة إلا بعد التاكد من تقنين الاوضاع والتصالح من خلال الرجوع للجهات المختصة .

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وأشار رئيس الحى إلى أنه تم تنفيذ حملتين لرفع الإشغالات والتعديات بشارع المعهد الديني بمنطقة العصافرة قبلي وأسفرت عن فتح الشارع أمام المارة، وإزالة إشغالات الباعة الجائلين والمحال التجارية، التي تعيق حركة سير المواطنين، وتشغل حرم الطريق العام، وتم التحفظ على عدد من المضبوطات كما تم تنفيذ حملة من خلال إدارة إشغال الطريق بالتنسيق مع وحدة الإزالة الصباحية، وأسفرت عن إزالة الإشغالات الخاصة بالمقاهي والكافيتريات والمحال التجارية، التي تعيق حركة سير المواطنين وتتعدى على حرم الطريق العام بشارع 45 .

وفى سياق متصل أجرى «الجندى» جولة ميدانية مساء أمس يرافقه مدير إدارة الطرق بالحي لمتابعة أعمال إعادة الشىء لأصله التي تتم بنطاق الحي، للتأكيد على ضرورة إنهاء الأعمال على الوجه الأكمل، حيث قام بمتابعة أعمال إعادة الشىء لأصله بمحيط الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بطوسون، وبطريف المعمورة السياحي، كما تم متابعة أعمال إعادة الشىء لأصله وتجهيز الطبقة التأسيسية فور الإنتهاء من أعمال مشروع إدخال الغاز الطبيعي للمنازل بمنطقة أبي قير.

وقال أن الأعمال تتم من خلال شركة حورس للرصف تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، وجاءت المتابعة في إطار تنفيذ الحي لرفع كفاءة الطرق والتي تساهم في تحقيق الأمن والسلامة والسيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات، ولازالت المتابعة جارية لحين الانتهاء من كافة الأعمال.

حملة ضد المخالفات بالإسكندرية

حملة ضد المخالفات بالإسكندرية

حملة ضد المخالفات بالإسكندرية