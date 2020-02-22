شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار على بعض المناطق الأحد.. والقاهرة 18 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الأحد، طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، بارد على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

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وهناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد، خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية.

كما يتوقع الخبراء رياح معتدلة على كافة الأنحاء باستثناء السواحل الشمالية الغربية مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1،4 إلى 1،8 متر والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية. وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «10 – 18» ،الإسكندرية «11 – 16»، قنا «8- 22»، الأقصر «10- 22»، أسوان «12 – 23».