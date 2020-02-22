شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتفقد مستشفى المبرة ببورسعيد استعدادًا لـ«التأمين الصحي» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية للتأمين الصحي الشامل، اليوم السبت، أعمال تطوير ورفع الكفاءة الجارية بمستشفى المبرة إحدى مستشفيات المرحلة الثانية من المنظومة الجديدة، استعدادًا لدخولها إلى منظومة التأمين الصحي الجديد ببورسعيد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المنظومة بدأت بمحافظة بورسعيد بـ7 مستشفيات في مرحلتها الأولى، لافتا إلى أن المرحلة الثانية تتضمن مستشفيي المبرة، و30 يونيو«بحر البقر سابقا»، حيث تفقدت الوزيرة أقسام مستشفي المبرة المختلفة ومنها الطواريء والعناية المركزة للوقوف على أعمال التطوير الجارية وتجهيزات قسم الطواريء، حيث سيتم زيادة الطاقة الاستيعابية لأسرة الرعاية بالمستشفي إلى 16 سريرًا.

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وأضاف «مجاهد» أن الوزيرة أشادت بمعدلات التنفيذ حيث تم الانتهاء من 75% من أعمال التطوير، مشيرًا إلى أن الوزيرة وجهت بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال، وسرعة تسجيل المستشفي في هئية الرقابة والاعتماد بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وتابع أن الوزيرة حرصت على الاستماع لآراء المنتفعين والتعرف على مدى رضاهم عن مستوى الخدمة الصحية المقدمة، والذين أشادوا بالخدمة الطبية المقدمة، موجهةً بسرعة تذليل أي صعوبات وإزالة أي معوقات قد تواجه المنتفعين أثناء تلقيهم الخدمة الطبية.

وأشار «مجاهد» إلى أن الوزيرة شددت على تحديث أنظمة العمل، واتباع المرجعيات العلمية للبروتوكولات العلاجية الحديثة، كما حثت الفريق الطبي بالمستشفى على ضرورة الاستمرار في التعلم الطبي المهني، موجهةً بتذليل كافة العقبات وتوفير الإمكانيات لهم في سبيل تقديم أفضل طبية للمرضى.

وزيرة الصحة تتفقد مستشفيات بورسعيد

وزيرة الصحة تتفقد مستشفيات بورسعيد

وزيرة الصحة تتفقد مستشفيات بورسعيد