شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تسجيل ٥٧٩ ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تسجيل ٥٧٩ ألفًا و١٨١ مواطناً بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو الماضي وحتى الآن.

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جاء ذلك، خلال تفقدها، السبت، يرافقها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية للتأمين الصحي الشامل، سير العمل بوحدة صحة المناخ ١ ضمن متابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة راجعت دورة المريض داخل الوحدة، بالإضافة إلى أقسام الوحدة وتحدثت مع الفريق الطبي، مشددةً على الاستمرار في الالتزام بتطبيق المنظومة المميكنة وتسجيل الأسر وفتح ملفات طب الأسرة لهم.

ولفت إلى أن الوزيرة شددت على مراعاة التوزيع العادل بمستشفيات المنظومة، من خلال التطبيق الأمثل لنظام الإحالة من الوحدات الصحية إلى المستشفيات، حتى لا تكون هناك زيادة في أعداد المرضى المحولين إلى مستشفى معين دون الآخر، خاصةً وأن كافة المستشفيات تضم أغلب التخصصات الطبية ومجهزة بأحدث التجهيزات الطبية. كما حرصت وزيرة الصحة والسكان، خلال زيارتها، على الاستماع للمرضى ووجهت بتوفير أفضل خدمة طبية، كما راجعت نظام التسجيل بالوحدة.