شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 403 كيلو لحوم مجمدة غير صالحة وتحرير 21 محضر مخالفة فى حملات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت مديرية الطب البيطري بالشرقية، بالاشتراك مع مباحث التموين، والرقابة التموينية ووحدة مباحث جنوب المحافظة، حملات تفتيشية بمراكز ومدن المحافظة لضبط المنتجات المخالفة والغير صالحة للاستهلاك الآدمي، أسفرت جهودها عن تحرير 21 محضر مخالفة لمحلات جزارة وثلاجات حفظ اللحوم والدواجن.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف توفيق، مدير مديرية الطب البيطري، أن إدارة المجازر وأقسام الصحة العامة بالإدارات البيطرية بمراكز ومدن المحافظة، قامت بالاشتراك مع مباحث التموين والرقابة التموينية وحدة مباحث جنوب الشرقية، بشن حملات تفتيشية تم خلالها المرور على 188 حل جزارة، ومطعم، وثلاجة حفظ لحوم، ومحل بيع دواجن، وشادر بيع لحوم، وسوبر ماركت ومحل بيع أسماك، ومصنع تصنيع أسماك، أسفرت جهودها عن تحرير 21 محضر مخالفة.
كما تم ضبط 107 كيلو جرامًا، لحوم صالحة للاستهلاك «ذبح خارج المجازر»، و403 كيلو جرام لحوم مجمدة ومصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وسحب عينات من 25 طن دواجن لتحديد صلاحيتها، وتم تحرير المحاضر اللازمة بمعرفة الطب البيطري .
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