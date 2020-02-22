شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة مهندسى القاهرة: تأجيل انعقاد العمومية ساعتين لعدم اكتمال النصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس الاستشارى هشام أبو سنة رئيس نقابة مهندسي القاهرة الفرعية، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، والمقرر انعقادها اليوم السبت 22 فبراير 2020، لمدة ساعتين طبقا لنص قانون النقابة والذي ينص على تأجيل الانعقاد حال عدم حضور نصف أعضاء الجمعية العمومية لأعضاء النقابة الفرعية، على أن يتم الانعقاد الثاني في تمام الساعة الرابعة عصرا.

جدير بالذكر أن أعضاء الجمعية العمومية لأعضاء نقابة مهندسي القاهرة الفرعية، يعادل حوالى ثلث أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة للمهندسين، حيث يقترب عددهم من 270 ألف عضو.

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ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية، تقرير الأمين العام عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2019، وتقرير أمين الصندوق عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2019، وتقرير مراقب الحسابات لعام 2019، وعرض واعتماد ميزانية النقابة الفرعية لعام 2019، واعتماد الموازنة التقديرية للنقابة عن العام المقبل 2020، بالإضافة إلى النظر فى تعيين مراقب للحسابات وتقدير أتعابه، والنظر فى المقترحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية.

ويحق حضور الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المسددين لاشتراكات النقابة المستحقة عليهم حتى نهاية 2018، أو الذين تم إعفائهم منها، وتبدأ الدعوة فى الانعقاد الأول للجمعية العمومية عند اكتمال النصاب القانونى، أى ربع الأعضاء على الأقل، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى، يتم الدعوة للانعقاد الثانى بعد ساعتين، ويكون الانعقاد صحيحا، بحضور 50 عضوا على الأقل، وإلا فسيتم تكرار الدعوة للجمعية العمومية حتى يتم ذلك.

يأتى ذلك بالتزامن، مع إعلان اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين، برئاسة المهندس أحمد عثمان وكيل النقابة العامة للمهندسين، إنه من المقرر ان تجري نقابة المهندسين انتخابات التجديد النصفى، على نصف مقاعد الشعب بالنقابة العامة، ونصف مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات، يوم الجمعة 28 من فبراير الجارى.