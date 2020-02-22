شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان تنفيذ الحى السكنى الثالث "كابيتال ريزيدانس" بالعاصمة الإدارية‬ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‫تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الحى السكنى الثالث "كابيتال ريزيدانس"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى للأعمال بالحى.

‫وشدد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، والمتابعة الدائمة لجميع مراحل التنفيذ بمواقع العمل المختلفة بالحى، وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع، بالتوازى مع أعمال الإنشاءات، للانتهاء من تنفيذ كامل الأعمال بالموقع فى نفس الوقت.

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‫وتجول الوزير، ومرافقوه، بمنطقة الفيلات بالحى، وتفقدوا إحدى الفيلات التى تم تشطيبها، موضحًا أن الحى السكنى الثالث "كابيتال ريزيدانس"، تبلغ مساحته 1000 فدان، وبه 8 مجاورات، وبلغت نسبة الإنجاز الإجمالية بالحى 86%، وجارٍ به تنفيذ 24130 وحدة سكنية، موزعة كالتالى، 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا، بها 328 وحدة سكنية، و157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية، و64 مبنى "سكنى مختلط"، بها 2560 وحدة سكنية، و103488 م2 تجارى وإدارى، و9 مبانٍ للاستخدام المختلط، بها 674 وحدة سكنية.

‫وأكد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه سيقوم بجولة أسبوعية لمتابعة الموقف التنفيذى للأعمال بالحى السكنى الثالث، وكذا المشروعات الأخرى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بجانب متابعته الأسبوعية لمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة "كابيتال بارك".

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وكان المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، قد عقد اجتماعًا مع شركات المقاولات المُنفذة، واستشارى مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة "كابيتال بارك"، بموقع العمل، للأسبوع الثالث على التوالى، للتأكد من سير الأعمال المختلفة بالمشروع طبقًا للبرامج الزمنية المكثفة لإنهاء المشروع.

ومنح المهندس خالد عباس، إحدى شركات المقاولات المتأخرة فى تنفيذ الأعمال المُسندة إليها بالمشروع، أسبوعًا كمهلة أخيرة، لتحقيق البرنامج الزمنى المُكثف لتنفيذ المشروع، كما اطمأن على توريد المهمات، وأعداد العمال والمعدات بمواقع العمل المختلفة بالمشروع، ونسب تقدم الأعمال بالأسبقية الأولى بالمشروع، مؤكدًا أن زيارة الأسبوع القادم، ستتضمن تفقد سير الأعمال بجميع قطاعات المشروع.

وأوضح نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن هذا هو الاجتماع الأسبوعى الثالث بموقع العمل، وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعقد اجتماع أسبوعى بموقع المشروع، بين مسئولى الوزارة، وشركات المقاولات، واستشارى المشروع، لدفع معدلات التنفيذ، وتذليل العقبات، وذلك بخلاف المتابعة اليومية من فريق العمل الخاص بمتابعة المشروع.

واستعرض المهندس عمرو خطاب، رئيس مجموعة العمل المشرفة على تنفيذ مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الموقف التنفيذى للمشروع، وتقدم الأعمال طبقًا للبرنامج الزمنى للتنفيذ، ونسب تقدم الأعمال بالأسبقية الأولى بالمشروع، وأعداد العمال والمعدات بمواقع العمل، موضحًا أن الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطول أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، وهى حدائق تحترم الطبيعة الطبوغرافية للمكان، وتتناغم مع النظام البيئى العام، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.