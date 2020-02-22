شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار تمتد للقاهرة والصغرى بالعاصمة 10 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من خفيفة لمتوسطة والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للبرودة نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من خفيفة لمتوسطة والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس بارد نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس دافئ نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، بالقاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 8 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 8 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.

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ويشهد اليوم السبت، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة ليلا، وشبورة صباحا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، ورياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، ورياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، أمطار متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسط على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا، والرياح معتدلة، وفى جنوب الصعيد، يشهد طقس دافئ نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.