شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع بروتوكول لتجهيز 85 بئر مياه جوفية بالطاقة الشمسية في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع اللواء محمد الزملوط، مخافظ الوداي الجديد، والدكتور رجب عبدالعظيم، الوكيل الدائم لوزارة الري، بروتوكول تعاون لتجهيز عدد (85) بئر مياه جوفية بمحافظة الوادي الجديد بالطاقة الشمسية بديلاً عن استخدام الديزل، وذلك بتكلفة إجمالية حوالي 220 مليون جنيه.

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وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، إن هذا البروتوكول يأتي في إطار خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة للموارد المائية ومن بينها المياه الجوفية، وما توليه الدولة من اهتمام بمحافظات الصعيد عامة ومحافظة الوادي الجديد بشكل خاص، وتطوير طرق ومنهجيات إدارة واستخدام مصادر المياه بشكل مثالي باستخدام أحدث التقنيات لضمان التنمية المستدامة.

وأضاف «عبدالعاطي» أن البروتوكول هدفه تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد المياه الجوفية بمحافظة الوادى الجديد ورسم السياسة العامة للمحافظة وإعداد الخطط اللازمة للحفاظ على الموارد الطبيعية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة.

وأوضح أن وزارة الموارد المائية والري تُعد هي المسؤولة عن تنمية وإدارة الموارد المائية في مصر وتوفير الاحتياجات المائية لكافة الأنشطة على المستوى القومي من أجل الوفاء بمتطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على نوعية المياه في إطار منظومة متكاملة تهدف لرفع كفاءة إدارة واستخدام الموارد المائية بمشاركة كافة الأطراف المعنية الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.