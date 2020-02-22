شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنىء أمير الكويت بالعيد الوطني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطنى. كما أوفد الرئيس السيسي، أحمد الأنصارى الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الكويت بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

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