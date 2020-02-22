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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الفرق الطبية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، أعمالها ضمن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي، والتى تستهدف الفحص الطبي لـ ٢١٥٦٥٠٢ سيدة بمدن وقرى المحافظة، بواقع ٤٣٠٨٧٩ بالفئة العمرية من ١٨: ٢٥ عام، و٥٦٧١٨٥ بالفئة العمرية من ٢٥: ٣٥ عام، و١١٥٨٣٣٨ أكثر من ٣٥ عام ما بين التثقيف والتوعية والكشف الطبي، من خلال فرق طبية مدربة على أعمال الفحص من «أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات»، حيث يبلغ عدد الفرق ٣٨٦ فريق طبي، في عدد ٣٥٤ نقطة بمختلف مراكز ومدن الشرقية .

من جانبه، قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على بعض وحدات طب الأسرة بأولاد صقر لمتابعة أعمال المبادرة الرئاسية، والتي انطلقت بالمحافظة الخميس الماضي، ضمن محافظات المرحلة الثالثة للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية.

تفقد وكيل الوزارة وحدة طب الأسرة بقصاصين الأزهار، ووحدة الشوافين، ووحدة بني حسن التابعين للإدارة الصحية بأولاد صقر، وتابع انتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية، وقيام الفرق الطبية بأعمال الفحص للسيدات، والتثقيف والتوعية الصحية لهم، وتم التأكد من خصوصية المترددين، ووجه بحسن الاستقبال والمعاملة، والتأكيد على التدريب الجيد للسيدات على الفحص الذاتي للثدي، كما تابع خدمات الرعاية الأولية المقدمة بهذه الوحدات، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها.

الفرق الطبية بالشرقية تواصل أعمالها ضمن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة

الفرق الطبية بالشرقية تواصل أعمالها ضمن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة

الفرق الطبية بالشرقية تواصل أعمالها ضمن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة

الفرق الطبية بالشرقية تواصل أعمالها ضمن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة