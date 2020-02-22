شكرا لقرائتكم خبر عن رفضت أسرتها خطبتها من شاب.. تفاصيل انتحار فتاة في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقدمت طالبة بالمرحلة الثانوية على الانتحار، السبت، بتناول مادة سامة عبارة عن أقراص مجهولة، جاري تحديدها، على إثر مرورها بأزمة نفسية، عقب رفض أسرتها خطبتها من أحد الأشخاص، ونقلت إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفشن، بتلقيه إشارة من المستشفى المركزي، باستقبال جثة طالبة تدعى «إسراء. م. ج»، ١٦ عامًا، مقيمة قرية تلت التابعة لدائرة المركز، إدعاء تناول أقراص مجهولة.

وتبين من التحريات الأولية معاناة المتوفية من حالة نفسية سيئة واكتئاب على إثر رفض أسرتها خطبتها من أحد الأشخاص الذي تقدم لها. كما تبين من الانتقال والفحص وسؤال والدتها وتدعى «أميرة. م. ا» ٣٩ عام، مقيمة قرية تلت، قررت أن ابنتها كانت تعاني من حالة اكتئاب وحالة نفسية سيئة، وتناولت أقراص مجهولة، بقصد الانتحار، لرفض أسرتها خطوبتها من أحد الأشخاص، ولم تتهم أحد. كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 703 إداري مركز شرطة الفشن، وتولت النيابة العامة التحقيق.