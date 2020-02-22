شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد حبس الباحث باتريك جورج 15 يومًا بتهمة إشاعة أخبار كاذبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المستشار محمد حفنى رئيس نيابة جنوب المنصورة الكلية، اليوم تجديد حبس الباحث المصرى باتريك جورج زكى، والمقبوض عليه تنفيذا لقرار النيابة العامة يوم 8 فبراير الماضي.

وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على الباحث المصرى من مطار القاهرة أثناء عودته من ايطاليا يوم 8 فبراير الماضى تنفيذا لقرار النيابة العامة بقسم ثاني المنصورة وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بعدما وجهت له تهم إشاعة أخبار وبيانات كاذبة، والتحريض على التظاهر دون الحصول على تصريح، والتحريض على قلب نظام الحكم، وإدارة واستخدام حساب على الشبكة المعلوماتية بغرض الإخلال بالنظام العام والإضرار بالأمن القومي.

وخلال تجديد الحبس قرار الحبس، السبت، سمح رئيس النيابة بحضور محاميون من المبادرة المصرية ومنظمات المجتمع المدنى المصرية والإيطالية كما سمح بحضور وممثل من السفارة الإيطالية وممثل للاتحاد الأوروبى.