شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: غرامات مشددة لاي منشأه تتلف الأرصفة و الطرق.. وإلزامها بإصلاحه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في مواجهة حازمة لعدم التعدي على المال العام وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتوقيع غرامات مشددة على أي منشأة تتعدى على المال العام وتقوم بإتلاف الرصيف أو الطريق، مع إلزامها برد الشئ إلى أصله، حفاظا على الاستثمارات التي يتم ضخها لتطوير منظومة الطرق بالمحافظة .

تصريحات المحافظ جاءت خلال جوله تفقدية بعدد من الشوارع الحيوية بحي بولاق الدكرور، شملت العشرين والملكة وترعة عبدالعال 1 لمتابعة أعمال التطوير الجارية بحى بولاق الدكرور والخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على حالة النظافة والاشغالات واداء شركات الجمع السكني .

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وتفقد المحافظ أعمال التجديدات والصيانات الجارية للسيارات والمعدات بجراج الهيئة العامة للنظافة والتجميل، في ضوء حرص المحافظة على الاستفادة من كافة الامكانيات المتاحة واستغلال الموارد الذاتية، موجها بتوزيع جيد للعمالة والاهتمام بالقطاعات ذات الكثافات السكانية العالية، وعدم استخدام المعدات الثقيلة بالشوارع المرصوفة، لتلاشي اتلاف طبقه الرصف .

وخلال الجولة حث محافظ الجيزة عمال هيئة النظافة بضرورة الإهتمام بنظافة الشوارع ومضاعفة مجهوداتهم، مشددا على أن نظافة الشوارع إحدى وسائل تقيم الأداء لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة. وعلى تكثيف المجهودات لإحداث طفرة ملموسه في النظافة يشعر بها المواطن، خاصه بعد قيام المحافظة بالتعاقد مع شركات الجمع السكني للمخلفات .

كما تفقد أعمال التطوير الجارية بشارع العشرين، موجهاً بسرعة إزالة التعديات على نهر الطريق ورفع المخلفات وناتج الأعمال، لسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير والتوسعه وإزالة المطبات العشوائية، وتسوية الطريق والإنتهاء من إجراءات رصف وتطوير شارع ترعة عبدالعال 1 وإستكمال أعمال الإنشاء الخاصة بالجزيرة الوسطى بالشارع، ليضاف إلى منظومة الطرق التي تقوم المحافظة بتطويرها لخدمة المواطنين .

ووجه المحافظ رئيس حى بولاق الدكرور بالإغلاق الفورى وتشميع لأحد المقاهى بشارع ترعة عبدالعال 1 نظراً لتعديه على الطريق العام، مع تحرير المحاضر لأصحاب الجراجات والمحلات حال إلقاءها للمياه بالشارع .