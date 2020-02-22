شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو موسى في حوار مع عمرو أديب اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستضيف برنامج «الحكاية.. مع عمرو أديب» الذي تعرضه شبكة «MBC مصر»، «الليلة» في تمام العاشرة مساءً، السيد عمرو موسى، رئيس هيئة حكماء إفريقيا، ووزير الخارجية المصري الأسبق، والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية.

يتحدث موسى، عن مواقفه تجاه عدد من القضايا الهامة بالمنطقة العربية أبرزها خطة ترامب الأخيرة، حيث دعا موسى العالم العربي إلى الاشتباك الجريء مع العرض الأمريكي للسلام.

كما سيكشف عمرو موسى، باعتباره رئيس هيئة حكماء أفريقيا، عن دوره في دفع العمل الإفريقي المشترك وإيقاف النزاعات المسلحة في القارة بالإضافة إلى الجهود المبذولة لرفع العقوبات عن عدد من الدول الإفريقية، وأخر تطورات الصراع في ليبيا ودور تركيا التخريبي في أزمات سوريا وليبيا.