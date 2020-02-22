شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 577 حالة تعدي على أملاك الدولة خلال الأسبوع الثالث للموجة الـ15 بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إزالة ٥٧٧ حالة تعدٍ بالبناء على مساحة ٤٦ ألف و٥٩٣ متراً من أراضى أملاك الدولة، بمراكز «منيا القمح- أبوكبير- الزقازيق- كفر صقر- مشتول السوق- ديرب نجم»، خلال الأسبوع الثالث من تنفيذ الموجة الـ15 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، لاسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام.

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أوضح محافظ الشرقية أن حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، شملت إزالة ٤٢ حالة تعدى على مساحة ١٥٤٠ متر مربع بمركز منيا القمح، كما تم إزالة ١٢٢ حالة بمساحة ٢٤ ألف و٥٩٦ متر مربع بمركز أبوكبير، بالإضافة إلى تنفيذ قرار الإزالة لـ ١٢٣ حالة بمساحة ٣ ألاف و٦٥٢ متر مباني بمركز الزقازيق.

كما تم إزالة ١٤ حالة تعدي بالمباني على أراضي أملاك الدولة بمساحة ٤ ألاف و٣٩٦ متر مربع بمركز كفر صقر، وإزالة ٧ حالات تعدي بالمباني على أراضي أملاك الدولة بمساحة ١٧٥٠ متر مربع بمركز مشتول السوق، بالإضافة إلى إزالة ٢٣٧ حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة «زراعي» على مساحة ١١ فدان و٢ قيراط و١٢ سهم، كما تم إزالة ٣٢ حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة «مباني» بمساحة ٣٦٧٥ م2 بمركز ديرب نجم .

أكد محافظ الشرقية أن حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة مستمرة، حتى يتم إزالة جميع التعديات بمختلف صورها بمراكز وقرى المحافظة، مشيراً إلى أن هناك تنسيق كامل بين المحافظة ومديرية الأمن وجهات الولاية لمتابعة نتائج حملات الإزالة أولاً بأول، مشدداً على ضرورة متابعة ما تم إزالته لمنع حالات التعدي مرة أخرى، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.