شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: نستهدف التمكين الاقتصادى للفئات الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السادس لجمعية سيدات أعمال مصر 21 تحت عنوان "رقمنة النظام الاقتصادى"، وعبرت عن سعادتها بالمشاركة فى المؤتمر وحضور الدكتورة نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وسيدات الاعمال المصريات والعرب وبعض الدول الاجنبية، وذلك دعما لتمكين المرأة فى حدث تنظمه واحدة من أنشط مؤسسات المجتمع المدنى المصرى.

وأشارت نيفين القباج، إلى أن وزارة التضامن الآن تتحول فى تناولها لقضايا المرأة والفئات الأولى بالرعاية من الحماية إلى الانتاج والتمكين الاقتصادى وتوفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، كما نتوسع فى برامج تنظيم الأسرة للتركيز على الدور الإنتاجى للمرأة والحد من الدور الإنجابى.

وأضافت القباج أن تمكين المرأة وتوفير فرص الحصول على الوظائف وإتاحة البيئة المناسبة للأعمال يعد أحد أهم المؤشرات التى تعكس قوة النظم الاقتصادية، وأن التمكين الاقتصادى يبدأ من القاعدة إلى القمة، وأن النساء فى القرى والمناطق الأكثر فقرًا هى الأولى ببرامج التمكين الاقتصادى وخصوصا مع إحداث تقدم ملحوظ فى تضييق الفجوة بين الجنسين رغم أن هناك ملاحظات على حجم مشاركة المرأة فى الناتج المحلى، واحتياجنا لزيادة مساهمة المرأة فى الناتج المحلى وفى الحصول على الوظائف الملائمة، وكذلك نحتاج للعمل على خفض معدلات البطالة بين النساء وتوفير المزيد من فرص التدريب والتأهيل وتحسين آليات الإقراض والتمويل ومد مظلة الشمول المالى ليشمل مزيدا من النساء المصريات مع تحسين ظروف العمل وفتح مجالات الحصول على الوظائف القيادية.

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعى على دور المجتمع المدنى فى دعم المرأة وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق التمكين الاقتصادى سواء من خلال التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أو من خلال تقديم الخدمات غير المالية المتعلقة بتوفير الامور الاساسية مثل استخراج الاوراق الثبوتية وتوفير فرص التدريب، وإعداد دراسات الجدوى وتوفير الفرص التسويقية المناسبة وتدعيم المهارات التكنولوجية للنساء.