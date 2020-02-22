شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس المحكمة الدستورية العليا يهدى درع المحكمة لرئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدى المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، درع المحكمة، إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الاجتماع الرابع لرؤساء المجالس الدستورية العليا الأفريقية الذي عقد اليوم ويستمر حتى 25 فبراير الجارى.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تنشد من خلال كافة جهودها في التعاون مع دول قارة إفريقيا لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة لدول إفريقيا المختلفة، مشيرًا إلى أن مختلف الإنجازات التي تم تحقيقها خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، واستعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى إطار تحقيق "أجندة إفريقيا 2063".

وأوضح فى كلمته اليوم السبت خلال افتتاح اجتماع القاهرة الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أنه غلى ثقة في نجاح اجتماع القاهرة وتعاظم نتائجه الإيجابية إلى سمو ونبل مقصده في إعلاء مبادئ العدل والحق وسيادة القانون التي ننشدها لشعوب قارتنا الإفريقية، وتستحقها القارة السمراء، مشيرًا إلى أن مصر دومًا ما تدعم أشقائها الأفارقة للنهوض بالقارة وتحقيق الاستقرار والتنمية.

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واستعرض مدبولي، مبادرة "إسكات البنادق وتهيئة الظروف لتنمية إفريقية" كأحد المبادرات التي قُدمت للقارة في سبيل التعاون، فضلًا عما تم إنجاه من إصلاح مؤسسي للاتحاد الإفريقي خلال رئاسة مصر لدورته السابقة، والتي انتهت باعتبار أسوان عاصمة للشباب الإفريقي كأحد المجالات المختلفة التي شهدت تعاونًا وثيقًا.

وفي ذات السياق، نوه رئيس مجلس الوزراء بمختلف المحافل الدولية التي حملت فيها مصر أحلام وطموحات دول القارة الإفريقية ومنها مؤتمر ميونخ للأمن والسلام في دول إفريقيا، ومنتدى الصين في بكين، وقمة التعاون بين قمة الـ20، وغيرها من محافل، ما يؤكد استلهام روح التحدي والمثابرة التي هي الأساس الراسخ في التعاون الواعد.