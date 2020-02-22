شكرا لقرائتكم خبر عن إرشادات للمطاعم والكافتريات بجنوب سيناء لمنع البلاستيك تجنبا للعقوبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عممت غرفة المنشآت السياحية على المطاعم السياحية في منطقة جنوب سيناء قائمة بالمصانع التي يمكن اللجوء لها لاستبدال استخدام المواد البلاستيكية بأخرى كارتون ومواد غير ضارة بالبيئة، والتي تم اعتمادها من قبل وزارة السياحة والأثار واتحاد الغرف السياحية.

كما عممت غرفتا المنشآت السياحية وغرفة الغوص والأنشطة البحرية منشورا إرشاديا بالمواد الممنوع استخدامها والبدائل التي يمكن استخدامها، وذلك التزاما بقرار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، رقم 172 لسنة 2019 والخاص بحظر الأكياس والأدوات البلاستيك أحادية الإستخدام بنطاق مُحافظة جنوب سيناء، وإستبدالها بالأكياس الورقية أو بدائل قابلة للتحلل وغيرها في المحال العامة، والمقرر تفعيله إعتباراً من أول مارس 2020.

ويأتي ذلك تجنبا لتعرض المنشآت السياحية للعقوبات التي أقرتها المحافظة في حال عدم الالتزام بالقرار والذى سيبدأ تنفيذه في الأول من مارس المقبل، حيث منحت المحافظة المنشآت مهلة 3 أشهر لتنفيذ القرار، والذى كان صدر مع بداية العام 2020.

وقالت الغرفة إنها كانت تأمل فى منح المنشآت السياحية " المطاعم والكافتيريات " مهلة لا تقل عن 6 شهور حتى تتمكن من إتخاذ كافة التدابير الخاصة بهذا التحول، فى ظل وجود علامات تجارية دولية من بين هذه المنشآت بالمحافظة، ذات إرتباط مباشر ومشترك مع الشركة الأم بالخارج، وتتطلب لفترة زمنية للحصول على الموافقات، وكذلك لتعديل قائمة الموردين لها من هذه الإحتياجات، وتجهيزها لتحمل العلامات التجارية لها، ولكونها تبرم تعاقداتها مع الموردين للشنط والأدوات البلاستيكية سنوياً وليست يومية أو شهرية.

وأعربت الغرفة عن تطلعها فى إطار التعاون والتنسيق المشترك مع محافظ جنوب سيناء ، فى منح " المطاعم والمحلات السياحية " لمهلة لتوفيق أوضاعها مع الإجراءات الجديدة.

وجددت الغرفة تأكيدها على أن السياحة أول القطاعات المستفيدة من عدم تلوث البيئة والحفاظ عليها من أجل التنمية المستدامة للموارد الطبيعية، ودعمها لكل الجهود التى يتم بذلها من قبل كافة الجهات الرامية والهادفة للحفاظ على البيئة " الحياة البرية والبحرية " من التلوث وتنميتها لإستدامتها.

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ارشادات وزارة السياحة



مواد لن تراها فى المطاعم السياحية

الاكواب والزجاجات ممنوعه

منع البلاستيك بجنوب سيناء