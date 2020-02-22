شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن إصابة زائر إيرانى وزوجته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دولة الإمارات عن إصابة زائر إيرانى زوجته بفيروس كورونا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت دولة إيران قد اعلنت منذ قليل عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا القاتل مع تسجيل حالة وفاة جديدة بسببه، وذلك وفق خبر عاجل لوسائل الإعلام، وكان وزير الصحة الإيراني، قد أعلن عن 18 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بين نحو 300 حالة مشتبه بها، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية، حيث ذكر التليفزيون الإيرانى، اليوم السبت، أن مسئولا إيرانيا تأكدت إصابته بفيروس كورونا.

وقال التليفزيون إن مرتضى رحمان زادة رئيس بلدية المنطقة 13 بالعاصمة طهران نُقل إلى المستشفى مصابا بأعراض فيروس كورونا أمس الجمعة، وامتد فيروس كورونا، الذى ظهر أولا فى الصين، إلى عدد كبير من الدول، وأفادت أنباء بوصوله إلى عدة مدن إيرانية، وأدى إلى وفاة أربعة أشخاص.

وكان التليفزيون الصينى الرسمى، أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 2345 شخصا، وقال التليفزيون الصينى، إن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 76288 حالة.

يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

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