شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم .. براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لـ" الخليج 365" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة في مقدمتها براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة".

حيث قضت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم أيمن فتحى حسين، وبراءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى القضية المعروفة إعلامياً "بالتلاعب بالبورصة"، صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد عبد التواب ومحمد شريف صبري، وسكرتارية محمد سليمان وحمدى درويش.

فضيحة جديدة.. ممرض يقاضى شقيق أمير قطر: حرض على اغتصاب صديقتى

اتهم ماثيو الليندى، الممرض والحارس الشخصى للشيخ خالد بن حمد بن خليفة آل ثانى، شقيق أمير قطر، تميم بن حمد بالتحريض على اغتصاب صديقته وتركها للموت فى هجوم على منزله فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك حسبما ذكرت صحيفة الديلي ميل.

الممرض ماثيو الليندى، كان قد رفع دعوى قضائية، ضد الشيخ خالد بن حمد بن خليفة آل ثاني، شقيق أمير قطر، يطالبه بتعويض قيمته 34 مليون دولار، بعد اتهامه للشيخ خالد باحتجازه كرهينة.

وأضاف الممرض فى تصريحات للديلي ميل البريطانية، أن صديقته آبي هان تعرضت للاغتصاب وتم تركها تصارع أنفاسها الأخيرة، في هجوم غامض على منزلهم في لوس أنجلوس الشهر الماضي، لافتا إلى أن الدماء كانت منتشرة فى كل مكان فى منزلهم، كان هناك دماء على الستائر وعلى السرير، حيث يخشى الليندى أن الهجوم مرتبط بدعواه ضد الشيخ.

السياحة والأثار: زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر دليل على استقرار البلاد

أكدت غادة شلبى نائبة وزير السياحة والآثار لشئون السياحة على وجود زيادة ملحوظة تشهدها أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، والتى تعد دليل على الاستقرار، مطالبة ببناء شراكات بين الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والسياحة فى البلدين، ومؤكدة على أن الدمج الأخير بين وزارتى السياحة والآثار يدل على التزام الحكومة تجاه تعزيز هذا القطاع المهم، كصناعة رئيسية تساهم بشكل كبير فى اقتصاد البلاد.

غادة والى تؤدى اليمين لتولى منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة

أجرت الدكتورة غادة والى زيارة إلى نيويورك، أدت خلالها حلف اليمين لتولى مهام منصبها الجديد كوكيل للسكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر الأمم المتحدة فى فيينا، وقد تم ذلك خلال استقبال السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للدكتورة غادة والى بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك.

وزير الإسكان يتوجه للعاصمة الإدارية ومدينة بدر لتفقد عدد من المشروعات

يتوجه بعد قليل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،، برفقة قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للعاصمة الإدارية ومدينة بدر، لتفقد عدد من المشروعات المختلفة لمتابعة سير معدلات التنفيذ.

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"العدل" تعلن أرقام لشكاوى المتعاملين مع مصلحة الشهر العقارى

أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم السبت، عن تنفيذ إجراء جديد ضمن حزمة الإجراءات التنفيذية داخل قطاع الشهر العقارى والتوثيق، من خلال أعلن تنفيذ قرار تطوير نظام تلقى الشكاوى داخل المصلحة وكيفية التعامل معها، حيث أوضحت وزارة العدل فى بيان لها أنه اعتبارا من صباح اليوم يبدأ تطبيق النظام الجديد لتلقى الشكاوى في المصلحة هاتفيا.

الإعدام لأربعة متهمين بقتل عريس بعد شهر من زواجه لسرقته فى الشرقية

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الإعدام شنقا للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع، والسجن 3 سنوات لثلاثة أخرين، في واقعة قتل عريس بعد شهر ونصف من زفافه لسرقة التروسيكل منه بدائرة مركز بلبيس، صدر القرار برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين، أسامة الحلواني، وباسم جاويش، وسكرتارية تامر عبد العظيم وفلبس صبحى.

هلال "رجب" يولد غدا.. وفلكيا الثلاثاء المقبل أول أيامه

ساعات قليلة باتت تفصلنا عن ميلاد شهر رجب، حيث يولد هلال شهر رجب مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الخامسة والدقيقة 32 مساء بتوقيت القاهرة المحلى يوم غدا الأحد 29 من جمادى الأخرة عام 1441 هجريا الموافق 23 فبراير المقبل وهو يوم الرؤية.

التعليم توجه طلاب الثانوية العامة بسرعة كتابة استمارة التقدم للامتحانات

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من خلال المدارس الثانوى، طلاب الثانوية العامة الذين لم يقوموا بكتابة استمارة التقدم للامتحان سرعة كتابة الاستمارة الورقية فى المدرسة وتسليم الأوراق والمستندات المطلوبة لدخول الامتحان، مؤكدة أنه على جميع الطلاب ضرورة استيفاء وكتابة الاستمارة خلال الشهر الجارى، حيث يعتبر فبراير الجارى أخر فرصة لكتابة الاستمارة وتسليم الأوراق والمستندات المطلوبة.

نتائج أولية.. المتشددون فى إيران يتصدرون مقاعد العاصمة بالانتخابات التشريعية

تصدر التيار المتشدد فى إيران، الدوائر الانتخابية في العاصمة طهران ورى وشميرانات واسلامشهر وبرديس، في الانتخابات التشريعية التي أجريت أمس، وتنافس فيها أكثر من 7 آلاف مرشح على 290 مقعد، ووفقا لنتائج أولية، ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن محمد باقر قاليباف رئيس البلدية الأسبق والجنرال السابق في الحرس الثورى يتصدر قائمة الفائزين بمقاعد العاصمة طهران البالغ عددها 30 مقعد، لافتة إلى أن قائمة الوحدة المتشددة التي تشمل 30 شخص استطاعت الحصول على أغلبية الأصوات بعد فرز 300 صندوق.

ووفقا للوكالة شارك في طهران نحو مليون و 900 ألف شخص، وتشير التوقعات بأن نسبة المشاركة بلغت في العاصمة وحدها 30%.

بريطانيا تبدأ إصدار جواز السفر الأزرق الشهر المقبل للمرة الأولى منذ 30 عاماً

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، أنها سوف تصدر الشهر المقبل جوازات سفر بريطانية زرقاء اللون لأول مرة منذ 30 عاماً، بحسب موقع "بى بى سى عربى"، حيث من المقرر أن يجري استبدال التصميم الحالي ذي اللون العنابي، بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

واستخدمت جوازات السفر الزرقاء في المملكة المتحدة من 1921 حتى 1988، عندما اتفق أعضاء السوق الأوروبية المشتركة (الاسم السابق للاتحاد الأوروبي) على تصاميم لجوازات السفر تنسجم مع بعضها.