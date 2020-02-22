شكرا لقرائتكم خبر عن جنايات دمنهور تفاجأ بعدم وجود مشاهد مسجلة بأسطوانة "تخريب أنابيب البترول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منذ قليل جلسة محاكمة المتهمين فى واقعة تخريب خط المواد البترولية واشتعال النيران به بمركز إيتاى البارود، مفاجأة أثناء فض الأسطوانة المدمجة المحرزة فى القضية، والتى بها مقاطع فيديو للحادث المروع الذى راح ضحيته نحو 20 شخصا بين قتيل ومصاب، حيث تبين أن الأسطوانة المحرزة فارغة ولا يوجد بها أى مواد تسجيلية، وأكد ممثل النيابة العامة أن هناك نسخة أخرى لتلك الأسطوانة سيتم الاعتماد عليها.

وكانت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الابتدائية برئاسة المستشار جمال طوسون وعضوية المستشارين شريف عبدالوارث فارس ومحمد المر وسكرتارية حسنى عبدالحليم، قد واصلت جلساتها لمحاكمة المتهمين فى واقعة تخريب خط المواد البترولية واشتعال النيران به بمركز إيتاى البارود، والذى أسفر عن مصرع 9 أشخاص و11 مصابا، والمتهم فيها 10 أشخاص.

وناقشت هيئة المحكمة فى جلستها 7 من شهود النفى عن المتهمين الرابع والثامن الذين أنكروا مشاركة المتهمين فى هذه الجريمة.

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وواجهت هيئة المحكمة، خلال بدء إجراءات الجلسات الأولى المتهمون وهم: «فتحي. ع. ش، ومحمد. ر. ع، ومحمد. ع. ر، ومحمد. ف. إ، وأحمد. ت. ش، وأحمد. ر. ا، ومصطفى. ف. م، وسعيد. ع. ع»، بالاتهامات، إلا أنهم أنكروا إرتكابها .

وطالب محامى المدعى بالحق المدني، عن شركة أنابيب البترول بطنطا، بتعويض 100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، فيما طالب فريق الدفاع عن المتهمين، تأجيل القضية للاطلاع وتصوير مستندات.

يذكر أن مركز إيتاى البارود، قد تلقى فى 21 نوفمبر الماضي، بلاغًا من «فرد أمن إدارى يفيد أنه حال مروره على خط أنابيب بترول دمنهور/ طنطا، اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية بقرية المواسير، وتبين وجود كلبس «محبس» مُثبت بالأنبوب مع وجود تسريب كبير بالمنطقة المحيطة بالأنبوب واشتعال النيران بكميات الوقود المتسربة حال قيام المختصين بشركة أنابيب البترول بإصلاحه عقب غلق المحابس الرئيسية للخط والسيطرة على الحريق وإخماده.

كان النائب العام قد أحال 10 متهمين للمحاكمة فى واقعة حريق وتخريب خط انابيب البترول بقرية المواسير بايتاى البارود، وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 28847 لسنة 2019 جنايات إيتاى البارود عن اتفاق المتهمين على سرقة المواد البترولية من خط أنابيب طنطا دمنهور المار بأرضٍ بعزبة المواسير بإيتاى البارود؛ وفى غضون أكتوبر الماضى استأجروا قطعة أرض ونقلوا مواسير إليها ونقبوا حتى ثقبوا خط أنابيب البترول وقاموا بتركيب محبساً عليه، ثم دأبوا على سرقة مواد من المارة فيه.