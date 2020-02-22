شكرا لقرائتكم خبر عن "صيف فى الصعيد".. مبادرة الآثار لتنشيط حركة السياحة فى الأقصر وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبنت وزارة السياحة والآثار مبادرة "صيف فى الصعيد"، وذلك فى محاولة منها لتنشيط حركة السياحة بالصعيد، والتى تشهد انخفاض كبير فى تلك الفترة خاصة شهرى يوليو وأغسطس، بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة بمحافظات الصعيد وخاصة الأقصر وأسوان.

وتعمل المبادرة على تقديم بعض الدعم لمن يرغب فى قضاء إجازة مخفضة فى تلك المناطق والاستمتاع بما تملكه من مقومات سياحية مميزة، وذلك عن طريق تقديم تخفيض أسعار زيارة مناطق الأثار فى الصعيد وكذلك تخفيض أسعار تذاكر الطيران الداخلى وغيرها من العروض التى تسمح بتنشيط الحركة هناك.

واتخذت وزارة السياحة والآثار عددا من القرارات خلال الشهر الماضى فقط فى مقدمتها قرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بتخفيض نسبة 50% خلال شهرى يوليه وأغسطس من أسعار الأقصر باس وهو تصريح زيارة للأجانب يمكن حامله من زيارة كل المواقع الأثرية والمتاحف فى مدينة الأقصر، ومدة التصريح 5 خمسة أيام، ومنفذ بيعه فى القاهرة و الأقصر .

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وأوضح د. مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن تصريح الأقصر Luxor Pass ينقسم إلى فئتين وهما Premium وتشمل جميع المناطق الأثرية والمتاحف فى مدينة الأقصر بما فيهم مقبرتى الملك سيتى الأول، والملكة نفرتاري، والفئة الثانية Standard وتشمل جميع المناطق الأثرية والمتاحف بالأقصر ما عدا مقبرتى سيتى الأول ونفرتاري.

وكذلك بدء تشغيل رحلة طيران بين مدينة شرم الشيخ والأقصر بواقع رحلة أسبوعية، لربط المقاصد السياحية الثقافية بالمقاصد السياحية الشاطئية، كما تم تخفيض أسعار الطيران خلال شهرى يوليو وأغسطس 50%، وجارى العمل على عود خط طيران "الغردقة – الأقصر".

كما ستعلن وزارة السياحة والأثار قريبا عن فتح المناطق الأثرية فى الأقصر ليلا والمتمثلة فى الدير البحرى ومعبد حتشبسوت وادى الملوك، وذلك لتمكين السياح من زيارة المعابد فى فترة المساء وتجنب فترات الصباح وارتفاع درجات الحرارة.