إحالة عاطلين للجنايات بتهمة سرقة موظف بالإكراه في السيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أحالت نيابة السيدة زينب، اليوم السبت، متهمين اثنين بسرقة موظف وسحله مما تسبب في إصابته بكسور إلى محكمة الجنايات.

نسبت النيابة للمتهمين تهمتي إحداث إصابات بالمجني عليه والسرقة بالإكراه.

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وكشفت التحقيقات أن المجني عليه أُصيب بكسر في القدم وكدمات بالكتف والذراع نتيجة سحل المتهمين له بغرض سرقة حقيبة يد كانت بحوزته أثناء محاولته التشبث بها فسقط أرضًا.

وقال المجني عليه إنه أثناء سیره بشارع مجرى العیون مع شارع بیرم التونسي، فوجئ بقیام شخصين یستقلان دراجة بخاریة "بدون لوحات معدنیة" أحدھما بخطف حقیبة یده وبداخلها "ھاتف محمول، نظارة طبیة، أوراق خاصة بالمجني علیه، شھادات میلاد خاصة بأنجاله" ولاذا بالفرار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين (عاطلين) وإحالتهما للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.