بـ"فودو وهيروين".. ضبط عاطلين بتهمة الاتجار بالمخدرات في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، القبض عاطلين، بحوزتهم "فودو وهيروين" بمنطقة عين شمس.

وتمكنت قوة أمنیة من إدارة مكافحة المخدرات بالمدیریة من ضبط" م. م"، 26 سنة، عاطل، ومقیم بدائرة قسم شرطة عین شمس، والسابق اتھامه في قضیتین حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته كمیة من الفودو المخدر وزنت 770 جرام، و160جنيه، هاتف محمول، مطواة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غیر المشروعة والھاتف المحمول لتسھیل الاتصال بعملائه والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.

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كما تمكنوا من ضبط "م. ا"، 34 سنة، عاطل ومقیم بدائرة قسم شرطة عین شمس، والسابق اتھامه في 6 قضایا، حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزة كمیة من مسحوق الھیروین المخدر وزنت 135 جرام، مبلغ مالي 200 جنیه، وھاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغیر مشروعة، والھاتف المحمول لتسھیل الاتصال بعملائه.

وتم تحریر المحاضر اللازمة، والعرض على النیابة العامة للتحقيق.