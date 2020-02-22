مصدر أمني: مدير أمن الجيزة سيفتتح قسم حدائق أكتوبر اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

قال مصدر أمني مسؤول إن اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، سيفتتح قسم شرطة حدائق أكتوبر، اليوم السبت، ضمن احتفالات الوزارة بعيد الشرطة الـ68؛ تمهيدا لبدء العمل رسميًا يوم 1 مارس المقبل.

المشروع مُقام على مساحة 7178 م، وبلغت تكلفته ما يقارب 24 مليون جنيه، ويتكون من ثلاثة مبانٍ، تضم قسم شرطة، ووحدة مرور، وسجل مدني، ويقع بجوار نادي الشرطة وخلف القرية الكونية.

قسم الشرطة يتكون من ثلاثة أدوار بمسطح 1127م، والمبنى الثاني للسجل المدني ووحدة تراخيص المرور ويتكون من دورين على مسطح 320م2، والمبنى الثالث للدفاع المدني ويتكون من دور أرضي وميزانين ودور أول علوي بمسطح 300 م2 للدور.

ويتولى العقيد دكتور حازم الرفاعي منصب مأمور قسم شرطة حدائق أكتوبر، والرائد طارق مدحت، رئيسا لوحدة المباحث، ويعاونه النقباء: محمد فهمي، محمد عادل، محمد سمير، عمر أكرم، عمرو عادل.