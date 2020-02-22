لمدة 5 ساعات.. غلق منزل كوبري أكتوبر من شارع سرايا الجزيرة لإجراء بعض الأعمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تغلق العامة لمرور القاهرة، منزل كوبري أكتوبر من شارع سرايا الجزيرة القادم من القاهرة، لإنجاز بعض الأعمال الخاصة بشركة الكهرباء، اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح يوم الأحد الموافق 23/2/2020 حتى الساعة الخامسة من صباح ذات اليوم. وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.

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