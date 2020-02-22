تنفيذًا لقرار الرئيس.. الإفراج عن 671 مسجونًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

أفرجت وزارة الداخلية بالعفو عن 240 نزيلًا، بالإضافة للإفراج الشرطي عن 431 آخرين، استمرارًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو في تلك المناسبة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، إن الإفراج يأتي بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ68 وذكرى مرور 68 عامًا على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية.

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وأضافت أن قطاع السجون عقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (240) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن (431) نزيلاً إفراجًا شرطيًا.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.