"بين 9 سنوات و8 قضاة".. محاكمة نجلي مبارك في التلاعب بالبورصة: "براءة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، الستار عن قضية محاكمة نجلي مبارك و7 آخرين في قضية "التلاعب بالبورصة"، بعد تداولها لقرابة الـ9 سنوات أمام نحو 8 دوائر جنائية مختلفة.

صدر الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم أحمد فتحي حسين، وبراءة كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، وعمرو محمد علي القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني.

وينشر "الخليج 365" في التقرير التالي أبرز محطات القضية؛ منذ إحالة المتهمين للمحاكمة في 2012، وصولًا إلى النطق بالحكم خلال جلسة اليوم.

إحالة المتهمين للجنايات

في يوليو 2012، أحال النائب العام الأسبق، المستشار عبد المجيد محمود - علاء وجمال مبارك، وآخرين إلى الجنايات، لاتهامهم بارتكاب مخالفات أثناء بيع البنك الوطني المصري.

وقال النائب العام المساعد، المتحدث الرسمي للنيابة العامة عادل السعيد، آنذاك، في بيان له، إن تحقيقات النيابة العامة كشفت النقاب عن أن إجمالي المبالغ التي تحصل عليها المتهمون ملياران و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا، من خلال التلاعب في البورصة.

وأوضح أن المتهمين خالفوا أحكام قانوني سوق رأس المال والبنك المركزي المصري، بأن اتفقوا فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطني المصري؛ وذلك من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين، عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الافصاح عنها بالبورصة.

اتهامات النيابة

أسندت النيابة العامة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين كونوا فيما بينهم حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.

وأسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية تقدر بـ12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر، بناء على المعلومات التي حصل عليها من باقي المتهمين.

أولى جلسات المحاكمة

عقدت محكمة الجنايات أولى جلسات محاكمة المتهمين، بتهمة اكتساب الأموال بطرق غير قانونية، من بيع أسهم البنك الوطني المصري في أكاديمية الشرطة، في 9 يوليو 2012، وقررت المحكمة حينها تأجيل نظر القضية.

إخلاء سبيل علاء وجمال

في 11 يونيو 2013، قضت محكمة جنايات، بإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك في القضية ما لم يكونا محبوسين على ذمة قضايا أخرى.

حضور نجل هيكل

وبجلسة 19 مارس 2016، حضر حسن نجل الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، إلى مقر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، للمرة الأولى، حيث كان خارج البلاد منذ أحداث ثورة يناير، وعاد إلى مصر عقب وفاة والده.

تأييد رد هيئة محكمة

في 1 ديسمبر 2019؛ قضت الدائرة "ب" المدنية والتجارية بمحكمة النقض، بعدم قبول الطعن شكلاً المقام من دائرة محاكمة جمال وعلاء مبارك و7 آخرين في قضية التلاعب بالبورصة، على قرار الدائرة 107 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، بقبول طلب الرد ضد هيئة المحكمة، ورفض طلب وقف التنفيذ.

Advertisements

كانت الدائرة 107 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، المنعقدة بدار القضاء العالي قضت في وقت سابق بقبول طلب الرد المقدم من المدعي بالحق المدني محمد قدري، ضد هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقي، والتي تنظر محاكمة جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق و7 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب في البورصة".

واختارت محكمة استئناف القاهرة، دائرة جديدة برئاسة المستشار خليل عمر لنظر القضية بعد رد دائرة المستشار محمد الفقي.

أبوشقة: القضية عملية اصطياد لنجلي مبارك

أكد الدكتور محمد بهاء أبو شقة، خلال جلسة 16 إبريل الماضي؛ أن المتهم ياسر الملواني خلال فترة الواقعة كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة "هيرمس" القابضة، وينطوي تحت مظلتها مجموعة من الشركات، مؤكدًا أن التحقيقات بالنيابة بدأت في نهاية عام 2011 مرورًا بعام 2013 خلال مرور مصر واقعا أليماً، كما أن الملواني لم يكن هو المسئول عن شراء الأسهم التي اعتمدت عليها النيابة اتهامها للمتهم الثالث، بل كان المسئول هو "حسن الخطيب" وفقاً لمستندات رسمية وموثقة.

وتابع "أبو شقة"؛ "أسجل اليوم شهادة للتاريخ، أن تلك القضية هي عملية اصطياد لنجلي الرئيس مبارك ليس أكثر، ومن وراء هذا الاصطياد تم اصطياد أبرياء لإكمال القضية وإقحام المتهم الأول أيمن أحمد فتحي ووالده المتوفى بالقضية، واصطياد ياسر الملواني باعتباره موظف عام في مجلس الإدارة لإتمام عناصر القضية، وليس لشخصه أو لاسمه"، موضحًا أن ياسر الملواني بريء يحاكم بسلوك فعله غيره وليس هو، لأنه لم يمتلك هو أو أحد أقاربه لسهماً واحداً في هذه الصفقة مطلقاً، ولم يتلقى مليماً واحداً مكافئة ولا مقابل استشارات، فكانت مأساته أنه من كبار الموظفين.

جمال مبارك: "سمعتي وعملي في 28 سنة اتهدوا"

في 31 أكتوبر 2019، قال جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والوارد اسمه سادسًا بأمر الإحالة في قضية "التلاعب بالبورصة"، إنه تضرر كثيرًا على مدى سنوات بسبب اتهامه في القضية.

وأكد "جمال"، الذي طلب الحديث من المحكمة وسمحت له، بأن تاريخه المهني وصل لـ28 سنة في العمل المصرفي، فيما يتصل بأسواق المال وغيرها، مضيفًا: "عملنا الأساسي يتصل بثقة العميل والمودع أو إدارة البنك والمستثمرين.. والثقة تكمن هنا في ثقتهم في القدرة على إدارة ودائعهم واستثماراتهم بالشكل الأمثل".

وأضاف "جمال" أنه عمل في الداخل والخارج، موضحًا أن موظفي البنوك يوقعون على عقد مع البنك يشمل عدة التزامات منها أنه لا يحق له أن يتداول سهم البنك الذي يعمل فيه إلا بإخطار البنك.

وتابع: "في كل الأحوال محرم علي بيع أسهم هذا البنك"، وعلل ذلك بأنه وبحكم وظيفته مُطلع على بعض المعلومات عن نشاط البنك قد لا تكون متوافرة للآخرين، مشددًا: "هذا التزام".

وعن عواقب المخالف لتلك القاعدة، قال "جمال" إن ذلك يُرتب فصل هذا الشخص عن العمل، وهو ما يترتب عليه أيضًا صعوبة أن يجد عملًا في المجال، متسائلًا: "فما بال توجيه اتهام جنائي محورة تكوين مجموعة مرتبطة واتفاق جنائي محوره الأساسي استغلال معلومة داخلية".

ولفت "جمال" إلى بيان النيابة العامة أثناء إحالة الدعوى للجنايات، وأعرب عن رأيه بأن البيان ركز عليه هو وشقيقه، وانتقد "جمال" تعامل الإعلام مع القضية، مستخدمًا تعبير: "الإعلام حكم علينا مرة واتنين وعشرة"، مشيرًا إلى كتاب صحفيين أصدروا كُتبًا اعتبروا قرار الاتهام سند إدانة ضدهما، واختتم نجل الرئيس الأسبق فكرته بالقول: "كنت أتمنى أن يُذيل البيان بعبارة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته".

ووجه حديثه للمحكمة: "حضرتك متخيل حجم الظلم اللي واقع علينا منذ 9 سنوات"، موضحًا أن سمعته وعمله على مدى 28 عامًا تضرروا، قائلًا: "سمعتي وعملي خلال 28 سنة اتهد"، وتابع: "9 سنين والإعلام بيردد الكلام ده".

الحكم

في نهاية أكتوبر الماضي، حجزت محكمة الجنايات القضية للنطق بالحكم بحلسة اليوم، وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم أحمد فتحي حسين، وبراءة كلا من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، وعمرو محمد علي القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني.

اقرأ أيضا:

الجنايات تقضي ببراءة علاء وجمال مبارك وآخرين في "التلاعب بالبورصة"

11 مارس.. الحكم في منع نجلي مبارك وآخرين من التصرف في أموالهم بقضية "البورصة"

"ابتسامة وحضن وشكر".. كواليس 10 دقائق من "جلسة براءة" نجلي مبارك (صور)

أول تعليق من علاء مبارك بعد البراءة في "التلاعب بالبورصة"