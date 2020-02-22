ضبط 10 آلاف قطعة قسطرة قلب مجهولة المصدر بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث: تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط صاحب شركة بحوزته 10 آلاف قطعة قسطرة قلب مجهولة المصدر، بدائرة قسم شرطة النزهة. كانت معلومات وتحريات المقدم طاهر خليل، رئيس مباحث تموين شرق القاهرة، أفادت بقيام صاحب شركة كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بمزاولة مهنة صيدلة بدون تصريح وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، للقبض على المتهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مفتشي الإدارة المركزية لشئون الصيدلة أمكن ضبطه حال تواجده داخل الشركة المشار إليها، وعثر بداخلها على (10000 قطعة "قسطرة قلب") مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهة المتهم المذكور أمام العميد محمد الهادي، وكيل مباحث التموين، اعترف بإدارة الشركة بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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