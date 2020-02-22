الداخلية: ضبط 8 متسللين عبر الحدود الجنوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط 8 أشخاص تسللوا داخل البلاد عبر الحدود الجنوبية بطريقة غير شرعية.

كانت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، أفادت بتسلل مجموعة من الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول العربية" إلى داخل البلاد عبر الحدود الجنوبية وصولاً إلى محطة قطار إدفو أسوان يستقلون القطار المتجه إلى القاهرة وصولاً إلى محطة قطار الجيزة.

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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني، الأمن العام) والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات تم ضبط عدد (8) أشخاص.

وبمواجهتهم أقروا أنهم تسللوا للبلاد بمعاونة أحد الأشخاص مقيم بإحدى الدول العربية والذي قام باصطحابهم إلى الحدود المصرية والذي قام بتسليهم لآخر قام باصطحابهم بسيارة لأقرب مسافة إلى محطة قطار إدفو.

وبتكثيف جهود البحث تم تحديد الشخص الذي قام بتسهيل نقلهم إلى محطة القطار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.