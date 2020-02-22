"العدل" تعلن أرقام هواتف تلقى شكاوى المتعاملين مع مصلحة الشهر العقاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، عن تطوير نظام تلقى الشكاوى داخل مصلحة الشهر العقاري وكيفية التعامل معها، وذلك اعتبارا من اليوم السبت، لتطبيق النظام الجديد لتلقى الشكاوى في المصلحة هاتفيا.

وذكر بيان صادر عن وزارة العدل، اليوم السبت، أنه تم تخصيص أرقام هواتف لتلقى شكاوى المواطنين عن أي تجاوزات يتعرضوا لها لدى معاملاتهم مع مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية، إذ تم تخصيص رقم موحد للتعامل مع الشكاوى الواردة من مكاتب القاهرة الكبرى 01555887711، وآخر لمكاتب الإسكندرية 01555887722 والثالث لمكاتب باقي الجمهورية 01555887733، على أن يتم التعامل معها ومتابعتها بصفة مستمرة.

وتم نشر تلك الأرقام على موقع الوزارة، كما سيوالي التنويه عنها بوسائل الإعلام المختلفة، ويأتي هذا الإجراء ضمن الحلول الموضوعة للتعامل مع شكاوى المواطنين خلال التعامل مع مكاتب الشهر العقاري والتوثيق وعلى رأسها التكدس والازدحام.