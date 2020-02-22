"الإياتا": 27 مليار دولار خسائر شركات الطيران بسبب "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" تحقيق شركات الطيران لخسائر بلغت حوالي 13٪ في انخفاض أعداد الركاب وذلك وفقا للمؤشرات الأولية، بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وأضاف الاتحاد، حسب بيان، أن الخسائر تصل إلى حوالي 27.8 مليار دولار لشركات النقل، يتحمل الجزء الأكبر منها شركات نقل مسجلة في الصين، بلغت خسائرها 12.8 مليار دولار.

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أشار تقرير "الإياتا" إلى أنه من المتوقع أن تتحمل شركات النقل خارج آسيا والمحيط الهادئ خسارة إيرادات قدرها 1.5 مليار دولار.

وأضاف "الإياتا": تستند المؤشرات والتقديرات إلى سيناريو تأثير مماثل لحجم الطلب كما حدث خلال فيروس "السارس" عندما انتشر، وشدد التقرير أنه من السابق لأوانه تقدير حجم خسارة الإيرادات كليا في الوقت الحالي بالنسبة للربح، كما أكد أنه صعب تقدير الأمور القادمة بسبب الفيروس.

أكد تقرير "الإياتا" أن وقف انتشار الفيروس أولوية قصوى، وشركات الطيران تنفذ إرشادات منظمة الصحة العالمية للحفاظ على سلامة الركاب والأطقم الطائرة على الرحلات المختلفة، وقال إن التراجع الحاد في الطلب علي السفر نتيجة الفيروس سيكون له تأثير مالي على شركات الطيران شديدة، والحركة العالمية سوف تقل بنسبة 4.7٪ بسبب الفيروس، وهو ما يمكن أن يعوض النمو الذي توقعناه سابقًا ويتسبب في أول انخفاض إجمالي في الطلب منذ أزمة السارس عام 2003.​