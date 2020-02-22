الهجرة" تطلق العدد الرابع عشر من مجلة "مصر معاك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

تطلق وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج العدد الرابع عشر من مجلتها الشهرية "مصر معاك"، والتي تعدُّ أداة إلكترونية جديدة ضمن أدوات الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج، لنقل ما يحدث على أرض الوطن واستعراض جهود الوزارة على نحو شهري.

وفي هذا العدد، تشيد معالي وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم بجهود وعمل أبنائنا من شباب قرى محافظة الغربية وتعرب عن فخرها بمنتجات المحافظة ومصانعها ذات الجودة الفائقة في ضوء الاستعداد لإطلاق المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" هناك باعتبارها المحطة الثالثة للمبادرة.

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كما يتناول العدد تسليط الضوء على التطبيق الإلكتروني "كلم مصر" الذي أطلقته الوزارة للمرة الأولى كأداة جديدة للتواصل مع المواطنين المقيمين بالخارج في ظل تسارع وتيرة التطور التكنولوجي العالمي، وكذلك إطلاق النسخة الرابعة من مبادرة "إحياء الجذور" بين شباب من مصر واليونان وقبرص، بالإضافة إلى إجراء حوار خاص مع الدكتور أيمن زهري خبير دراسات الهجرة، وأيضًا الإعلان عن التسجيل للمشاركة في المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج المقرر في أغسطس المقبل، فضلا عن الحديث حول واحد من أبرز الفنون اليدوية المصرية القادمة من الواحات وهو فن الحفر على الخشب.

وترحب الوزارة بتلقي مقترحات ومشاركات المواطنين بالخارج للنشر في صفحات المجلة حتى تكون صوتًا للجاليات المصرية المغتربة.

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