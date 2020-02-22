موجة برد وتقلبات جوية.. الأرصاد: أمطار غزيرة وانخفاض الحرارة لمدة 72 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبد الناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أغلب المناطق تتعرض لموجه برد مستمرة خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وأضاف شاهين لمصراوي أن أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها خلال فترة التقلبات الجوية هي انخفاض درجات الحرارة بمعدل 4 إلى 5 درجات عن المعدلات الطبيعية، حيث سجلت درجات الحرارة اليوم السبت على القاهرة 18 درجة والسواحل الشمالية 17، بينما خلال الأيام المقبلة تصل درجات الحرارة على القاهرة 15 درجة والسواحل الشمالية 15 درجة أيضًا.

وتابع: "توجد احتمالية لسقوط أمطار من غزيرة إلى متوسطة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحري، حيث تمتد إلى القاهرة ومناطق من شمال الصعيد، بالإضافة إلى بعض المناطق في شمال سيناء.

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وأكد مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، موضحًا أن فصل الشتاء يتبقى فيه شهر، ومن المتوقع حدوث موجات أخرى من التقلبات الجوية، لذلك يجب ألا ينخدع المواطنون في درجات الحرارة أثناء فترات سطوع الشمس.

وأوضح شاهين أن استمرار نشاط الرياح وتساقط الأمطار يؤدي إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية في مناطق البحر المتوسط، أما البحر الأحمر، فهو مهيأ لكل عمليات الملاحة.

وأشار إلى أن الشبورة المائية ستقل خلال الأيام المقبلة، فتواجدها صباحا يشير إلى الاستقرار النسبي في حالة الجو، بالإضافة إلى وجود كميات رطوبة على سطح الأرض، لكن ما نشهده خلال الأيام المقبلة فترة من التقلبات الجوية.​