أخبار مصر | برلماني يشيد بسياسة السيسي في اقتحام ملف العشوائيات

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على 214354 وحدة سكنية.

أشاد المهندس أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، بتصريحات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي أكد فيها أن الوزارة انتهت حتى الآن، من تطوير 298 منطقة غير آمنة، وجارٍ الانتهاء من تطوير 59 منطقة أخرى، تحتوي

وكان الوزير قد صرح بأنه تم الانتهاء من تطوير 53 منطقة غير مخططة، وجارٍ تطوير 17 أخرى، وتبلغ مساحة تلك المناطق 152 ألف فدان، وتم الانتهاء من تطوير 18 سوقا عشوائية، وجارٍ تطوير 22 أخرى لتوفير مناطق حضارية للبيع والشراء، وتشجيع حركة التجارة والاستثمار، وتوفير العديد من فرص العمل.