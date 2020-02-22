أخبار مصر | برلماني يشيد بسياسة السيسي في اقتحام ملف العشوائيات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يشيد بسياسة السيسي في اقتحام ملف العشوائيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكان الوزير قد صرح بأنه تم الانتهاء من تطوير 53 منطقة غير مخططة، وجارٍ تطوير 17 أخرى، وتبلغ مساحة تلك المناطق 152 ألف فدان، وتم الانتهاء من تطوير 18 سوقا عشوائية، وجارٍ تطوير 22 أخرى لتوفير مناطق حضارية للبيع والشراء، وتشجيع حركة التجارة والاستثمار، وتوفير العديد من فرص العمل.
وقال "مسعود": في بيان اليوم السبت: إن هذه الإنجازات التي حققتها الحكومة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال الإسكان لم تُحقق على مدى الـ40 عاما الماضية في ملف اسكان العشوائيات وبعد معاناة قاطنيها على مدار هذه السنوات.
ووجه التحية لجميع وزراء الإسكان السابقين وفي مقدمتهم المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق ووزير الإسكان الأسبق والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الحالي ووزير الإسكان السابق والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الحالي وجميع القيادات، على ماحققوه من إنجازات كبيرة خاصة في اقتحام الصحراء وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة على أحدث طراز معماري.
ولفت إلى أن الحكومة اقتحمت هذا الملف الشائك الذي عانت منه الدولة وكذا المواطنين لعقود بإرادة ومتابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن، وحق المواطن في توفير سكن كريم له ولأسرته، أصبح واحدًا من أهم حقوق الإنسان في مصر.