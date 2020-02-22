أخبار مصر | دار الإفتاء توضح حكم صيام شهر رجب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دار الإفتاء توضح حكم صيام شهر رجب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت دار الإفتاء سؤالا يقول "تعودنا صيام أيام من شهر رجب وشعبان من مدة طويلة، ولكن حضر إمام أفتى بعدم جواز هذا الصيام بحجة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يصوم هذه الأيام؛ أي إنها ليست سنَّة"، وقال: إن من لم يصم تطوعًّا خلال أيام السنة فلا يجوز له صيام أيام من رجب وشعبان ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.

وأجابت الدار في فتوى لها، أن التطوع بالصوم جائز شرعًا في جميع أوقات العام ما عدا الأيام المنهي عن صومها كالعيدين مثلًا، فصوم السائل تطوّعًا في شهري رجب وشعبان فقط دون قيامه بصوم التطوع قبلها جائزٌ شرعًا، والقول بأنه يشترط أن يكون قد صام تطوعًا قبله غير صحيح، والله سبحانه وتعالى أعلم.