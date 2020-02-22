أخبار مصر | سفير مصر لدى صربيا: العلاقات بين البلدين شهدت تطورا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير مصر لدى صربيا: العلاقات بين البلدين شهدت تطورا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال السفير عمرو الجويلي، سفير مصر لدى صربيا، إن مشاركة مصر كدولة شريك لأول مرة في معرض بلجراد الدولي للسياحة، يأتي في سياق تطور العلاقات بين البلدين خلال العاميين الماضيين.

وجاء ذلك خلال كلمته خلال افتتاح الجناح المصري بالدورة الـ 42 لمعرض بلجراد الدولي للسياحة ITF (Belgrade International Tourism Fair) في العاصمة الصربية بلجراد.

وأشار "جويلي" إلى أن تطور العلاقات بين البلدين، شهد إعادة تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة وتشكيل مجلس الأعمال المشترك ومشاركة مصر كضيف شرف في عدة منتديات رئيسية منها معرض بلجراد الدولي للكتاب في أكتوبر الماضي.

ولفت إلى أهمية مبادرات التوأمة بين عدد من المدن في مصر وصربيا، كنموذج للتواصل المباشر على مستوى المحليات.

معرض بلجراد الدولي للسياحة، يُعقد خلال الفترة من 20 وحتى 23 فبراير الجاري بالعاصمة الصربية بلجراد، ويمثل أكبر تجمع سياحي في جنوب شرق أوروبا، ومستمر منذ أكثر من 40 عاما.