أخبار مصر | غادة والي تؤدى قسم الالتزام بميثاق الأمم المتحدة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غادة والي تؤدى قسم الالتزام بميثاق الأمم المتحدة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمعت غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، مع أنطونيو جوتيريش السكرتير العام للأمم المتحدة، بعد قيامها بأداء قسم الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وبالالتزام بمهامها كموظف دولي، وذلك فى أول زيارة للولايات المتحدة الأمريكية بعد تعيينها وكيلا للسكرتير العام للأمم المتحدة.

وكانت وزيرة التضامن المصرية السابقة، قد توجهت لنيويورك لمدة ثلاثة أيام تلتها زياره للعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث إجتمعت في نيويورك برؤساء الإدارات المختلفة وبجماعة مندوبي الدول أصدقاء مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات في فعالية نظمها مندوب النمسا لدي الأمم المتحدة، حيث تم مناقشة الأوليات في المرحلة القادمة وخطه العمل في مجال مكافحة المخدرات والجريمة والارهاب.

وفي نيويورك ناقشت غادة أيضا سبل توثيق التعاون بين المنظمات الأممية المختلفة ومكتب المخدرات والجريمة وتوثيق التعاون بين الأمم المتحده في فيينا وبين نيويورك، كما تم الإعداد لمشاركة "والي" في قمة مكافحة الارهاب المزمع اقامتها في شهر يوليو والذي ستشارك فيها بعدد من الفعاليات الفنية.

وفي واشنطن التقت غادة بالمسؤولين في وزارتي الخارجية والعدل ومساعد النائب العام وبمكتب مكافحة المخدرات في البيت الأبيض، حيث شارك الوفد المرافق لها في مفاوضات لتعميق التعاون حول الموضوعات المتصلة بالفساد والمخدرات والجريمة ومكافحة الارهاب وخاصة موضوعات الجرائم السيبرانيه من خلال شبكات التواصل الإجتماعي.