أخبار مصر | نقيب صحفيي البحرين تطالب بفرض ضرائب على إعلانات جوجل ومواقع التواصل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب صحفيي البحرين تطالب بفرض ضرائب على إعلانات جوجل ومواقع التواصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت عهدية أحمد رئيس جمعية الصحفيين البحرينية، بفرض ضرائب على إعلانات جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وإنستجرام؛ وذلك عن طريق فرض تشريع بضرائب على التجارة الإلكترونية والإعلانات التي يتم بثها على هذه المواقع.

ووصفت "عهدية" خلال مشاركتها باجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، بمقرها الدائم بالقاهرة، اليوم، الصحافة بأنها "السلطة الرابعة"، التي تُمارس كمهنة، محذرة من استمرار الأوضاع بهذا الشكل، بما يهدد بانتهاء الصحافة للأبد، في وقت يصبح الوطن العربي رهنًا لأصحاب الأجندات.

وطالبت "عهدية" بإطلاق حملة لحماية الصحفي والمهنة؛ وذلك من خلال التصدي لمن يدعون أنهم صحفيين، وهم في الأساس منتحلي صفة، وينشؤون كيانات موازية مخالفة للقوانين.

وأضافت أنه في الوقت الذي سنصبح رهائن لوسائل التواصل الاجتماعي، ستضيع البلدان العربية، مؤكدة ضرورة أن يكون لاتحاد الصحفيين العرب دور كبير في ذلك.

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وطالبت "عهدية" الحكومات العربية، بوضع قوانين وتشريعات صارمة للرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل انتشار ظاهرة نشر الأخبار الكاذبة ، والتي أثرت على أمن واستقرار البلدان العربية.

وتابعت: "الصحافة تواجه أزمة كبيرة جدًا، وهي أن الكثير من الصحفيين يخسرون وظائفهم بسبب الأوضاع المالية للصحف، وأيضًا بسبب لجوء المواطن العربي لوسائل التواصل الاجتماعي، و أحيانًا يصل له أخبار كاذبة".

جاء ذلك خلال اجتماع الأمانة العامة لاتحاد العام للصحفيين العرب، برئاسة مؤيد اللامب نقيب الصحفيين العراقيين، اليوم، لبحث آخر تطورات القضية الفلسطينية، واعتداءات قوات الاحتلال على الصحفيين الفلسطينيين، وأوضاع حرية الصحافة في العالم العربي، والأوضاع الاقتصادية الصعبة للصحفيين، والمخاطر التي تهدد الصحافة الورقية.

كما يبحث جدول أعمال المكتب الدائم للاتحاد بالقاهرة، الأوضاع السياسية في العالم العربي، والأوضاع المهنية والمالية للاتحاد والمنظمات الأعضاء، كما يبحث موضوع انضمام نقابة الصحفيين في جمهورية جيبوتي إلى الاتحاد، بعد استكمال كافة الشروط الواجب توافرها في أعضاء الاتحاد، ويبحث المكتب الدائم كذلك خطة عمل اللجنة الدائمة للحريات، وخطة عمل لجنة التدريب خلال الفترة القادمة.