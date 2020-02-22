أخبار مصر | وزيرة التضامن: نسعى لتمكين النساء والحد من الدور الإنجابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: نسعى لتمكين النساء والحد من الدور الإنجابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السادس لجمعية سيدات أعمال مصر 21، تحت عنوان "رقمنة النظام الاقتصادي".

وخلال كلمتها عبرت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في المؤتمر وحضور الدكتورة نفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وسيدات الأعمال المصريات والعرب وبعض الدول الأجنبية، دعما لتمكين المرأة في حدث تنظمه واحدة من أنشط مؤسسات المجتمع المدني المصري.

وقالت الوزيرة، إن الوزارة الآن، تتحول في تناولها لقضايا المرأة والفئات الأولى بالرعاية من الحماية إلى الإنتاج والتمكين الاقتصادي وتوفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، ونتوسع في برامج تنظيم الأسرة للتركيز على الدور الإنتاجي للمرأة والحد من الدور الإنجابي.

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وأضافت أن تمكين المرأة وتوفير فرص الحصول على الوظائف وإتاحة البيئة المناسبة للأعمال، يعد أحد أهم المؤشرات التي تعكس قوة النظم الاقتصادية.