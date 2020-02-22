أخبار مصر | وزيرة التضامن: نسعى لتمكين النساء والحد من الدور الإنجابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: نسعى لتمكين النساء والحد من الدور الإنجابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وخلال كلمتها عبرت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في المؤتمر وحضور الدكتورة نفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وسيدات الأعمال المصريات والعرب وبعض الدول الأجنبية، دعما لتمكين المرأة في حدث تنظمه واحدة من أنشط مؤسسات المجتمع المدني المصري.
وقالت الوزيرة، إن الوزارة الآن، تتحول في تناولها لقضايا المرأة والفئات الأولى بالرعاية من الحماية إلى الإنتاج والتمكين الاقتصادي وتوفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، ونتوسع في برامج تنظيم الأسرة للتركيز على الدور الإنتاجي للمرأة والحد من الدور الإنجابي.
وأضافت أن تمكين المرأة وتوفير فرص الحصول على الوظائف وإتاحة البيئة المناسبة للأعمال، يعد أحد أهم المؤشرات التي تعكس قوة النظم الاقتصادية.
وتابعت أننا نحتاج للعمل على خفض معدلات البطالة بين النساء في مصر وتوفير المزيد من فرص التدريب والتأهيل للنساء في مصر وتحسين آليات الإقراض والتمويل ومد مظلة الشمول المالي ليشمل مزيد من النساء المصريات مع تحسين ظروف العمل وفتح مجالات الحصول على الوظائف القيادية.
وشددت على دور المجتمع المدني في دعم المرأة وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق التمكين الاقتصادي سواء من خلال التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أو من خلال تقديم الخدمات غير المالية المتعلقة بتوفير الأمور الأساسية مثل استخراج الأوراق الثبوتية وتوفير فرص التدريب وإعداد دراسات الجدوى وتوفير الفرص التسويقية المناسبة وتدعيم المهارات التكنولوجية للنساء.