أخبار مصر | برلماني عن إلغاء الحبس في المخالفات الاقتصادية: طفرة تشريعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني عن إلغاء الحبس في المخالفات الاقتصادية: طفرة تشريعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، أن الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، وجه رسالة طمأنينة لرجال الأعمال والمستثمرين باستبدال عقوبة الحبس بالغرامة في المخالفات الاقتصادية.

وقال "والي" في بيان اليوم السبت: أن الرسالة لاقت مردودا إيجابيا قويًا في الشارع، وبادرة أمل جديدة لهم في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه لرجال الأعمال والمستثمرين، وتذليل أية عقبات تواجههم في ظل تراكم المديونيات على المتعثرين منهم، وسيحفز المستثمرين الأجانب للاستثمار هنا بمصر.