أخبار مصر | طلب إحاطة بشأن انتشار مراكز الإرشاد النفسي والأسري المخالفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة بشأن انتشار مراكز الإرشاد النفسي والأسري المخالفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ولفت إلى انتشار آلاف الإعلانات لمكاتب وعيادات لأشخاص مجهولة تحت مسمى "معالج أسري" للاستشارات الأسرية والزوجية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغم عدم حصولها على ترخيص من قبل وزارة الصحة أو وزارة التضامن بوجود ما يسمى "رخصة معالج أسري.
وأوضح أن البعض ينظر للعلاج النفسي من منطلق السبوبة، بقصد جني الأموال، مما يسيء لمهنة الطب والعلاج النفسي، كما أن ثقافة المجتمع تدفع أغلب الناس للبحث عن النصابين أو من يُطلق عليهم معالجين روحانيين، حتى من دون وجود إعلانات تلفزيونية وقنوات تروج لهم.
وأردف أن سبب الفوضى التي تعاني منها مصر في مجال الطب والعلاج النفسي يرجع إلى غياب النظام واللوائح التي يمكن من خلالها محاسبة الأطباء والمراكز النفسية وكذلك المرشدين الأسريين المخالفين، فضلا عن غياب جهة معينة لتنظيم مجال الإرشاد الأسري، في ظل غياب كيفية ضبط ذلك المجال، وانعدام الأجهزة الجيدة للقيام بذلك.
وطالب بتشديد الرقابة على المراكز الوهمية والمزيفة التي تخدع المواطنين تحت شعار الاستشارات النفسية.