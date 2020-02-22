أخبار مصر | تحصيل 200 ألف جنيه مستحقات لمتوفي عن فترة عمله بالسعودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحصيل 200 ألف جنيه مستحقات لمتوفي عن فترة عمله بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، استطاع تحصيل مستحقات ورثة المرحوم "عبد السلام علي قوشه" لدى كفيله، والتي بلغت 48 ألفا و809 ريالا سعوديا، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وأشار هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي بوزارة القوي العاملة، إلى أن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مستحقات المرحوم "عبد السلام علي قوشه" والتي كانت محتجزه لدي إحدى شركات التسويق المحدودة منذ وفاته عام 2015 .

وقال "سعد الدين": إنه بالمتابعة مع مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار المستشار العمالي أحمد محمد رجائي، إلى أن المكتب نجح فى الحصول على مستحقات ورثة المرحوم، التي كانت محتجزه منذ 5 سنوات لدي إحدى شركات التسويق المحدودة منذ وفاته عام 2015 والتي بلغت 48 ألفا 809 ريالا سعوديا بما قيمته 202 ألف و577 جنيها مصريا تقريبا ، وقد تم إيداع المبلغ بحساب ورثة المصريين المتوفين التابع لسفارة مصر .