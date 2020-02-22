أخبار مصر | طلب إحاطة بشأن انتشار العيادات غير المرخصة للعلاج الطبيعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة بشأن انتشار العيادات غير المرخصة للعلاج الطبيعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم فايز بركات، عضو لجنة التعليم في البرلمان، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، حول انتشار ظاهرة قيام أشخاص ينتحلون صفة طبيب علاج طبيعي بصورة وهمية، ويقومون بافتتاح عيادات غير مرخصة، والقيام بتمرينات غير مؤهلة مع المرضى، تؤدي إلى مضاعفة إصابتهم، في غياب رقابة وزارة الصحة.

وأكد بركات، في بيان اليوم السبت، أن بعض خريجي التربية الرياضية الدخلاء مهنة العلاج الطبيعي يستخدمون الكهرباء في جلسات العلاج عن طريق "الذبذبات الكهربائية" على جسد المريض وهو ما يؤدى إلى فقدان الذاكرة لفترة قصيرة بعد تلقى جلسة العلاج الطبيعي، وشعور المريض بالألم الشديد فى العضلات وأسفل الظهر وتزداد حالته سوءًا داخل دكاكين العلاج الطبيعي.

وأضاف أن القنوات الفضائية ووسائل الإعلام هي وسيلة الترويج لمثل هذا الأكاذيب، وبالتالي نحن بحاجة لسن مزيد من التشريعات الصارمة التي تعاقب أولا منتحلي صفة طبيب بعقوبة رادعة، وفي الوقت نفسه تمنع أي طبيب من الظهور في وسائل الإعلام أو الإدلاء باستشارات طبية قبل الحصول على ترخيص من وزارة الصحة ونقابة الأطباء، فالفضائيات هي الباب الخلفي لتحقيق أرباح بالملايين.

وأشار إلى أنه يجب على وزارة الصحة ونقابة العلاج الطبيعي إصدار قائمة بالمراكز المرخصة والمسموح للمواطن أن يتلقى العلاج بها مع تحديد مهام الأطباء والعاملين ليعرف جميع الأطراف أدوارهم فلا يحدث أي تجاوز من أي طرف.