أخبار مصر | حواس: مفيش حاجة اسمها لعنة فراعنة.. ولم أخفي عدم مصرية "خوفو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حواس: مفيش حاجة اسمها لعنة فراعنة.. ولم أخفي عدم مصرية "خوفو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، إن تاريخ الجيش المصري ملئ بالانتصارات، ودائما الجيش هو صمام الأمان للوطن.

وتحدث "حواس"، خلال استضافته بصالون "النسور الثقافي بدار القوات الجوية"، خلال الجلسة التي أدارها الإعلامي "مصطفى ميزار"، عن الهكسوس وكيف تمكن المصريون من الانتصار عليهم، وعن الملك أخناتون وكيف قام القائد "حور محب" بتوحيد البلاد مره أخرى.

وعن معركة "مجدو" قال إنها تُدرس في الأكاديميات العسكرية حتى الآن، وتحدث عن معركة قادش وأول معاهدة سلام في التاريخ.

وأكد "حواس" أن المتحف المصري الكبير هو أهم مشروع ثقافي في القرن الحادي والعشرين، والذي سيفتتح في شهر أكتوبر المقبل، مؤكداً أنه سيكون مؤسسة ثقافية تعليمية عالمية.

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وأشار "حواس" إلى أنه انتهى من أوبرا توت عنخ أمون، التي ستعرض في سبتمبر المقبل في دار الأوبرا المصرية تمهيداً لعرضها في أفتتاح المتحف المصري الكبير، الذي سيحضره ملوك ورؤساء العالم.

ولفت إلى أن مصر بها ١٢٤ هرما أعظمها هرم خوفو، الذى تشير كافة الأدلة لمصريته نافياً اتهام الصحف الأجنبية له بإخفاء أدلة عدم مصريته.

ونفى "حواس" وجود الزئبق الأحمر فى المقابر، الذى يعتقد البعض أنه يجلب ثروات عديدة له ويشفيه من الأمراض، مشيرا لعدم وجود أدلة أثرية صارمة على زيارة الأنبياء إلى مصر.

وأشار "حواس" إلى أنه تم اكتشاف ٣٠٪ فقط من آثار مصر وأن النسبة الباقية مازالت أسرارها كامنة فى باطن الأرض.

وأطلع "حواس" الحضور على حقيقة أن مكان به مومياوات مغلق لفترة طويلة تصل لآلاف السنين عند فتحه تخرج منه جراثيم غير مرئية مما يدفع البعض للاعتقاد بوجود لعنة الفراعنة، مؤكداً على عدم وجود ما يسمى بلعنة الفراعنة.