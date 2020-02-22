مصر | أمن الجيزة يكشف تفاصيل مداهمة ورشة تصنيع أسلحة بالحوامدية

كانت أكدت معلومات وتحريات للنقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث قسم شرطة الحوامدية، عن قيام عاطل بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تصنيع وتعديل الأسلحة النارية، متخذًا من منزله مقرا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على (بندقية خرطوش، 2 طبنجة معدلة، فرد محلى الصنع، 2بندقية ضغط هواء، 2 سلاح أبيض، أجزاء وأدوات التصنيع، مبلغ مالي).

وبمواجهته اعترف أمام العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.