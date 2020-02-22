مصر | الدفاع في قضية حرق كنيسة كفر حكيم: "كلام الشهود متناقض"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاع في قضية حرق كنيسة كفر حكيم: "كلام الشهود متناقض" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي جابر صلاح جابر الحاضر مع المتهمين سعيد يحيي عتريس وحسام الدين محمود السيد وأشرف سعد حنفي.

والذي طالب ببراءة موكليه من التهم المنسوبة اليهم بناء على الدفع بإنعدام النموذج القانوني لجريمة التجمهر ولانتفاء شرعيته القانونية، كما دفع بعدم الاعتداد بشهادة شهود الإثبات لتضاربها وبطلان الدليل المستمد منها.

ونبهت المحكمة على الدفاع أن يقتصر في مرافعته علي النقاك الهامة فقط حتى لا يضيع وقت المحكمة، مؤكدة أن هناك متهمين محبوسين من الممكن أن يكون بينهم بريئ.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي.

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والمتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم هم كل من عبد الرؤف نجم عبد الوهاب وسعيد يحيي عتريس احمد وحسام الدين محمود السيد وأشرف سعد حنفي وياسر سامي اسماعيل علي وطارق ابراهيم احمد زايد عيد وأشرف السيد عبده وماهر جميل عبد العظيم القهاوي وصبحي ربيع عبد العال حسن.

والجدير بالذكر أنهم صدر ضدهم جميعا حكم غيابي بالسجن المؤبد لكونهم كانوا هاربين والقي القبض عليهم مؤخرًا فقاموا بإتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.

كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل

فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.