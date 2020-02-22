مصر | إحاله المتهمين بسرقة أغطية بالوعات في مدينة نصر لـ"الجنح"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحاله المتهمين بسرقة أغطية بالوعات في مدينة نصر لـ"الجنح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة مدينة نصر أول، اليوم السبت، بإحالة 3 أشخاص للجنح، لقيامهم بسرقة غطاء بالوعات الصرف الصحي.

جاء ذلك بعد تداول فيديو عبر موقع الواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بقيام ثلاثة أشخاص وسائق بسرقة أغطية البالوعات الخاصة بالصرف الصحي بمحيط منطقة قسم شرطة مدينه نصر.

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وبالبحث والنظر فيما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبين صحته، وبإجراء التحريات، تبين ان وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنه بأماكن وجودهما، تم ضبط 3 أشخاص من مرتكبي الواقعة، وبحوزته أحدهما زي فسفوري اللون خاص بالعمال.

وبمواجهتهم اعترفا بإرتكابهم للواقعة، بقصد بيعها وتحقيق أرباح غير مشروعه، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بتكثيف التحريات لضبط المتهم وشريكهم الرابع الهارب.