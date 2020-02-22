مصر | تجديد حبس متهمين بقتل عامل في الحوامدية 15 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس متهمين بقتل عامل في الحوامدية 15 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس المتهمين بقتل عامل بناء بطعنة نافذة باستخدام سلاح أبيض وإصابة شقيقه، في منطقة الحوامدية، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة في وقت سابق، بتشريح جثة الشاب القتيل، وطلبت تقرير الطب الشرعي الخاص به، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، فيما استعلمت عن حالة شقيق المتوفي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل مقتل عامل بناء وإصابة شقيقه بالحوامدية، بأن أطراف النزاع يقطنون بقرية أم خنان بذات المدينة، وأنهم أصدقاء عمل.

وأوضحت أن المجني عليهما استقلا صباح الأربعاء، مع المتهمين "ميكروباص" للذهاب لعملهم بالقاهرة الجديدة بشركة مقاولات، ثم توقف الميكروباص في الطريق، عند قرية المنوات التابعة لمركز أبو النمرس لشراء وجبة الإفطار. وتابعت التحقيقات، أنه في أثناء عودتهما للميكروباص حدثت مشاجرة بين طرف أول "خليل.ح.خ"، عامل بناء، 30 عامًا، وشقيقة "محمد.ح.خ"، 45 عامًا، ونجل الثانى "بدر.م.ح.خ"، وطرف ثانى كل من "صلاح"، و"محمد"، وآخر يدعي "إمام. ف" خال الأول والثاني، للخلاف على أولوية الجلوس بجانب السائق.