مصر | تجديد حبس متهمين بقتل عامل في الحوامدية 15 يوما

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وأمرت النيابة في وقت سابق، بتشريح جثة الشاب القتيل، وطلبت تقرير الطب الشرعي الخاص به، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، فيما استعلمت عن حالة شقيق المتوفي.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل مقتل عامل بناء وإصابة شقيقه بالحوامدية، بأن أطراف النزاع يقطنون بقرية أم خنان بذات المدينة، وأنهم أصدقاء عمل.
وتابعت التحقيقات، أنه في أثناء عودتهما للميكروباص حدثت مشاجرة بين طرف أول "خليل.ح.خ"، عامل بناء، 30 عامًا، وشقيقة "محمد.ح.خ"، 45 عامًا، ونجل الثانى "بدر.م.ح.خ"، وطرف ثانى كل من "صلاح"، و"محمد"، وآخر يدعي "إمام. ف" خال الأول والثاني، للخلاف على أولوية الجلوس بجانب السائق.
ومن خلال فريق البحث، الذي أمر به اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، توصلت تحريات العقيد أحمد نجم مفتش المباحث، إلى مكان اختباء المتهمين، وتوجهت قوة بقيادة الرائد إكرامي البطران رئيس مباحث الحوامدية، وتمكن الرائد أحمد البدوي، معاون مباحث الحوامدية، من ضبط المتهمين، وأحيلوا إلى النيابة التي تولت التحقيق.